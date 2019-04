Galerii: Minister väisas maakonna kaitseväe ja Kaitseliidu üksusi

"Toetuse väejuhatusel on hiiglaslikud ülesanded. Tänapäeva kaitsevägi on moodne ja vajab väga suurel määral varustust, relvastust, transporti, laskemoona. Siin on professionaalne meeskond, mul on palju kindlam tunne nüüd, kui ma olen seda väejuhatust külastanud, näinud ja tutvunud selle plaanidega. See osa meie kaitseväe tegevusest on väga hästi korraldatud," sõnas Luik pärast väeosas peetud nõupidamist ja ringkäiku.

"Kaitseliidu üksusi külastada on alati väga meeldiv kogemus. Ma meenutan alati kõigile, et tegu on vabatahtlikega, kes ise on otsustanud kokku tulla, et Eestit kaitsta, saada selleks väljaõpet ja osaleda õppustel. See on väga suur aja- ja jõukulu inimesele, kes ei ole professionaalne kaitseväelane," ütles Luik.