Linn asub selgitama pärnakate rahulolu oma kodukohaga

“Palume küsimustele vastata elanikel kõikidest linnajagudest ja osavaldade eri piirkondadest. Mida enam inimesi oma arvamust avaldab, seda rohkem on linnal infot, et elukeskkonda planeerida,” sõnas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. “Mõnes kohas laienenud Pärnu territooriumil võib piisata kergliiklusteid ja bussiliiklus on hea, teises kohas aga jätab soovida.”