Pärnu on kimpus haljasalade hooldaja leidmisega

Sel nädalal kuulutas linnavalitsus kesklinna haljasalade hooldaja leidmiseks välja uue hanke. Milliseid muudatusi uues hankes eelmisega võrreldes tehti, linnalt teada saada ei õnnestunud. “Uus hankemenetlus on pooleli ja et pakkujaid mitte ebavõrdsesse olukorda panna, me käimasolevat hanget ei kommenteeri,” sõnas Kõiv.