Kolledž kutsub koos neljajalgsetega pimeduses orienteeruma

“Tegu ei ole võistlusega, seega osalemiseks ei pea olema ilmtingimata sportlane või orienteeruja,” selgitas ürituse eestvedaja Viktor Tund ja lisas, et sinna võib kaasa võtta lemmiku. “Siiani on küll tuldud osalema ainult koertega, ent igal korral oleme üllatusteks valmis.”

Mis puudutab ürituse ülesehitust, siis klassikalisest orienteerumisest erineb see ülesannete lahendamise poolest. Esimesel kahel korral tuli mõistatusi või loogikaülesandeid lahendada. Samuti sai iga meeskond raja lõpus särada loomingulisusega: tuli kirjutada luuletus. “Sel korral soovime meeskonnaga rahva keha ja meele koostööd tegema panna ehk oodata on ülesandeid, mis eeldavad füüsilist tööd,” lausus Tund.

See on väga vinge vaatepilt, kui stardipaigas neljajalgsed sõbrunevad ja püüavad oma rõõmuga teiste osalejate pilke. Viktor Tund

Kui esimesel korral võttis üritusest osa 140 inimest ja 20 koera, siis näiteks teisel korral oli osalejaid juba vastavalt 244 ja 45. Tänavu on püstitatud eesmärk pakkuda meelelahutuslikku õhtut 350 inimesele ja vähemalt 50 koerale. “See on väga vinge vaatepilt, kui stardipaigas neljajalgsed sõbrunevad ja püüavad oma rõõmuga teiste osalejate pilke,” märkis Tund.

Sel korral otsustati küsida sümboolset osavõtutasu, sidudes ürituse heategevusega. Raha kogutakse Pärnu loomade varjupaigale. “Osalejatel aga osalustasu karta ei tule, sest tegemist on vabatahtliku annetusega,” lisas Tund.

Ööorienteerumine on seotud Tartu ülikooli Pärnu kolledži ja rahvusülikooli aastapäevaga ning toimubki seepärast kaks korda aastas. Kevadine üritus on osa kolledži sünnipäevast ja algab ülehomme kell 18.30 Pärnu kolledži eest.

Meelelahutuslik orienteerumine toimub kuni viieliikmelistes gruppides, igale meeskonnale jagatakse stardipaigas orienteerumiskaart, kuhu on märgitud vaid järgmise kontrollpunkti asukoht. Osalemiseks on vajalik registreerida, teekonna pikkus on umbes üheksa kilomeetrit.