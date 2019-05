PPA korraldab välismaalasi tööle võtta soovijaile infopäeva

Teavet jagatakse alates töölevõtmiseks ettevalmistuste tegemisest kuni töötaja ametist lahkumiseni. „Infopäev on oluline just selleks, et tööandjad oleksid teadlikud protseduurireeglite ja nõuete suhtes, mida tuleb täita, kui välismaalasi palgata. Anname partneritega tervikliku ülevaate ja jagame kontakte,“ selgitas PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Annika Karm. Infopäeval räägitakse teemadel, mis puudutavad välismaalaste leidmist, palkamist, maksundust, lepingute sõlmimist, välismaalase tööle vormistamist ja eri viibimisaluseid.