Kui soe on Pärnu rannas merevesi?

Keskpäeva paiku rannas ujumas käinud vanapaar kinnitas, et on hullemategi oludega ujumas käidud. Samas kõrval varbaga vett katsunud nooremad inimesed otsustasid aga jaheda vee tõttu supluse seekord ära jätta.

Paljud lehelugejad on huvi tundnud, kui soe Pärnus mere- ja jõevesi on. Ühest vastust sellele küsimusele on raske anda, sest eri asutused mõõdavad veetemperatuuri erineval otstarbel ja meetodil.

Keskrannaga on sellevõrra lihtsam, et seal mõõdavad veetemperatuuri ainult rannavalvurid, kes alustavad oma hooaega alles 1. juunil. Enne seda tuleb vee soojust hinnata varbaga katsudes või kodust termomeeter kaasa võtta.

Roheline lipp tähendab, et suplemine on ohutu ja veetemperatuur üle 18 kraadi. Kollane annab teada, et suplemine võib olla ohtlik lastele, eakatele ja kehvadele ujujatele ning veetemperatuur on 16–18 kraadi. Punane lipp teatab suplemise ohtlikkusest kõigile ning võib olla heisatud nii jaheda merevee kui ka raskete ilmaolude või keskkonnareostuse pärast.