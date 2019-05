Kihnu muuseum pakub oma šokolaadi

Kihnu muuseumi laia käsitöö-, meenete ja trükiste valikut täiendavad alanud turismihooajal puutetundliku otsaga pastapliiats ehk nutipastakas ja šokolaadid, mille ümbrispaberit ääristab körditriibustik foto all. Kujunduses on kasutatud kihnlase Silvia Soide kolme fotot: valida on Kihnu muuseumimaja, körtide või muuseumi näitusesaalis aknaalusel pingil istuvate lastega magusatahvli vahel.