Lemmikämmaemand töötab Pärnu haiglas

“Ämmaemanda vastutus on suur, kuid suur on ka rahulolu, mida see amet endaga kaasa toob,” sõnas perede poolehoiu võitnud Laanemets. Selle üle, kui palju ta lapsi ilmale on aidanud, naine enda sõnutsi arvet ei pea. Olulisem on see, kas oled sel erilisel hetkel perele piisavalt toeks olnud. “Hoopis see tagab mulle rahulolu ja teeb hingele pai,” märkis ta.