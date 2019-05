Tralli lasteaias lõpetas esimene kahesuunalise keelekümbluse rühm

Sihtasutuse Innove teatel on keelekümblusprogrammi kahesuunalise keelekümbluse pilootprojekt olnud väga edukas ja kujunenud iseseisvaks, metoodiliselt toetatud haridusmudeliks. Esimese nelja pilootlasteaia lastest on kujunenud õppekava järgides ja keelekümbluse metoodikat rakendades kakskeelsed lapsed, kes on saanud osa õppe- ja kasvatustegevustest nende oma emakeeles ning olnud edukad ka teise keele õppimisel.