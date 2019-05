Galerii: Eesti üks ilusamaid käpalisi pakub õiteilu

Kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) õied on kuni kuue sentimeetri suurused ja ainulaadse kujuga: sidrunkollane kingakujuline huul on ääristatud pikkade punakaspruunide “paeltega”. Kuldkinga puhul paistavad silma veel suured kollakasrohelised lehed, millel on sügavasti sissevajutatud kaarjad rood.

Kuldking õitseb mai lõpust juuni keskpaigani, külma kevade korral kauemgi ja eelkõige võib teda kohata salumetsas, puisniidul ja kadastikus, samuti loo- ja laanemetsas. Kuigi liik on levinud kõikjal Eestis, on suurem tõenäosus teda näha Lääne-Eestis ja saartel. Kauni kuldkinga üks suurimaid kasvukohti Eestis asub Lääneranna vallas.

Kaunis kuldking on looduskaitse all, mistõttu noppida teda ei tohi.

Matsalu looduskaitsealal võib õitsemas leida ka halli käppa, mis on samuti kaitsealune taim.

Matsalu looduskaitsealal võib õitsemas leida halli käppa. FOTO: Kristina Kupp

Hall käpp (Orchis militaris) on saanud nime õite värvuse järgi. Ta õied välisküljelt veidi hallikasroosad. Siseküljelt on need rohkem lillakad ja sageli tumedamate triipudega. Kaugemalt vaadates paistavad halli käpa õisikud sinakaslillad, nagu ka paljude teiste meie käpaliste õisikud.

Halli käpa ladinakeelne liiginimi “militaris” on moodustatud tema õit silmas pidades. See sõna viitab sõjakusele. Kui uurida halli käpa õit hoolega, siis on näha, et tema õie ülemised kattelehed on omavahel kokku kasvanud ja moodustavad teiste õie osade kohale kiivritaolise katte. Õis paistab seetõttu sõjamehena, kellel on kiiver peas, kuid näokate üles tõstetud.

Hall käpp on käpa perekonna liikidest Eestis kõige laiemalt levinud.