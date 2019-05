Kõige kriitilisem ja linnakodanike jaoks häirivam on olukord Mai piirkonnas. Eeskätt on hädas sealsed täis roojatud mänguväljakutega lasteaiad. Kuigi pesi eelmaldati enne tähtaega mitu korda, ei jäänud tulemus püsima. Praeguseks on varesed sealsete puude latva uued pesad pununud.