Pildid: Rannavalve heiskas esimesel tööpäeval kollase lipu

Pärnu keskrannas tööd alustanud rannavalvurite esimesed kaks tööpäeva on läinud rahulikus rütmis: kuna tuulisel rannal on supelsaksu veel vähe, on nende põhilised tegevused koertega randa tulijate eemalesuunamine, klaastaaraga liivale tikkujate manitsemine ja suplusalasse tükkivate surfarite korralekutsumine.

FOTO: Lilli Tölp