Galerii: avati Kihnu päästekomando uus hoone

Peaminister märkis oma tervituskõnes, et Eestis peavad kõik inimesed olema hoitud ja tundma end turvaliselt. „Kihnu on hea näide, kuidas hajaasustusega piirkonnas on kutselised päästjad turvatunnet hoidnud. Täna avatav päästehoone on kinnituseks, et see on hoitud ka tulevikus,“ sõnas Ratas.

Vallavanem ütles, et varem on vald toetanud Kihnu kutselist komandot ajutiste ruumide rekonstrueerimisega ja aidanud päästjatel vahendeid soetada. „Täna aga on siiralt hea meel, et koostöös valitsusega saame lugeda ennast osaliseks sellise kingituse üleandmisel. Kihnu päästjad väärivad tasemel töötingimusi,“ kinnitas Saare.

Asekantsleri sõnutsi on vast avatud hoone riigimaja. „Siin asuvad päästjad, politseinikud-piirivalvurid ja vabatahtlikud merepäästjad, teisalt on need Kihnu enda inimesed. Loodetavasti innustab see kihnlasi päästes kaasa lööma,“ rääkis Murd.

Päästehoone on mõeldud nii päästeametile kui politsei- ja piirivalveametile ja vabatahtlikele merepäästjatele. Esimesel korrusel asuvad garaažid, kabinet, abi- ja olmeruumid ja arestikamber. Ehitusalust pinda on 480 ja suletud netopinda 540 ruutmeetrit, maja kõrgeim osa on 13meetrine õppetorn. Kihnu päästekomando uus kodu erineb märkimisväärselt eelmisest. Hoone pakub meeskonnale mugavat ja ajakohast elu- ja töökeskkonda, märgatavalt on paranenud nii masinate kui muu varustuse hoolduse ja hoidmise tingimused.

Päästeameti peadirektor kutsus kihnlasi üles hakkama vabatahtlikuks päästjaks, sest saarel on päästekomando ja kohalik kogukond nagunii tugevasti põimunud. „Vabatahtlike päästjate võrgustiku loomisega suureneb saarel turvalisus ja kui on oskused ja teadmised, saab igaüks veel paremini iseenda ja oma lähedaste ohutuse eest hoolitseda,“ kõneles Tammearu.