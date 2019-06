Minister Aabi eestvõttel peetakse plaani omavalitsustele suuremat otsutusvabadust anda

Haldusreformi järel on tuntavalt muutunud paljude omavalitsuste olustik, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengusuundadele sobivaid lahendusi. Seetõttu leiti, et on õige aeg nüüdisajastada nende korraldust reguleerivat seadusandlust.

Praegune KOKS on kehtinud 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamist või selle seaduse värskendamist on oodatud juba pikalt. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liialt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.