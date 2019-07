Video: Matsalu lahel tuhises vesipüks

Vesipüks jõudis hiljem ka rannikule, aga see osa videost puudub. Maismaa kohal nimetatakse vesipüksiga analoogset nähtust maapüksiks. Pealtnägija sõnutsi kahjustas see maabumise ajal mõnda puud.

Vesipüks tekib, kui jahedam õhumass satub äkitselt tunduvalt soojema merevee kohale. Vesipüksina nähtav pikk ja ümar londitaoline moodustis on silinderjas pilv. Kuna õhu pöörlemisel rõhk langeb, siis tekib veeauru kondenseerumine ja näemegi lehterpilve teket, mis võib lõpuks jõuda veepinnani välja.

Eestis on vesipüksid iga-aastased ja tüüpilised saarte läänerannikule, kuid üsna sagedased ka Väinamerel, Liivi lahel ja Soome lahel. Vesipüksihooaeg on augustis-septembris, kui vesi on soe, aga kohale võivad jõuda üpris külmad õhumassid. Mõnikord võivad tekkida vesipüksiseeriad – mitu vesipüksi korraga või üksteise järel.