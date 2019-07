Terviseamet soovitab Saari tiigis mitte ujuda

Kui pärast pühapäevast tiigis suplust tekkis Tiia Merilinnu poegadel nahale lööve ja ema viis proovi vee-ettevõtte Pärnu Vesi laborisse uurimiseks, tehti kindlaks, et vee mikrobioloogia oli normi piires, aga tegemist on partidel ja tigudel parasiteeriva loomaga Trichobilharzia ocellata, kelle vees ujuvad vastsed põhjustavad inimese nahaga kokku puutudes allergiat.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Lauri Liepkalnsi sõnutsi võib kokkupuude selle parasiidiga tekitada nahale põletikulise reaktsiooni, mida tuntakse ka suplejate sügelushaigusena.

“Soojadel suvepäevadel võib kõnealune parasiit ekslikult valida vaheperemeheks inimese. See tekitabki probleeme, kuna inimene pole sellele parasiidile sobiv peremeesorganism ja parasiit hukub juba naha pindmises kaitsekihis,” seletas Liepkalns.

Teadusartiklite andmetel võib suplejate sügelushaiguse saamise tõenäosus suureneda korduva kokkupuute korral parasiidiga. Suurem nakkuse esinemissagedus on seotud suplusega madalas vees, mis on veetigude eelistatud elupaik ja seega koht, kuhu parasiidid kogunevad. Parasiidi tungimine naha sisse kipub põhjustama kohest sügelustunnet, mis kestab umbes tunni. Dermatiidi raskusaste ja intensiivsus sõltuvad mitmesugustest teguritest, kaasa arvatud parasiitidega kokkupuudete arvust ja kestusest ning peremeesorganismi immuunsusest.

Liepkalnsi jutu järgi ei pruugi pärast esmast kokkupuudet nahareaktsiooni tekkida või ilmnevad 5–14 päeva pärast väikesed ja mööduvad sügelevad kuplad. Korduval kokkupuutel võib järgneda parasiitide vastu tugev põletikuline reaktsioon. Selle käigus tekib tugev sügelev lööve ja mõnikord nahapunetus, palavik, lümfisõlmede paistetus, turse. Ulatuslikuma infektsiooni korral võib esineda iiveldust ja kõhulahtisust.

“Õnneks on inimorganismil need tervisekaebused mööduvad nii nagu parmuhammustusest tekkiv ebameeldivustunne. Mida kiirem on meie immuunvastus sissetungijale, seda väiksem lööve tekib. Kui aga lööve tekib hiljem, on see märksa ebamugavam,” ütles terviseameti spetsialist.

Täiskasvanud tervel inimesel on väiksem tõenäosus haigestuda kui päikeselisel päeval madalasse vette mängima läinud lastel. Kui lööbel lasta paraneda, nahka kriimustamata ja teiseseid infektsioone tekitamata, on see talutav.

“Veekogudes, kus soodsate olude korral leidub veelindude parasiite, võivad need põhjustada tundlikuma nahaga inimestel allergilise reaktsiooni. Kui allergiline nahaärritus ei kao mõne päeva möödudes, siis tuleks pöörduda arsti poole,” märkis Liepkalns.

Lipkalnsi ütlust mööda ei tasu veekogus, kus võib leiduda rohkelt veelindude parasiidi vastseid, ujudes paanikasse minna, kuna parasiidid ei ohusta inimese tervist, üksnes põhjustavad ebamugavust.

“Samuti ei tasu omal algatusel hakata hävitama veetaimi, tigusid või veelinde, sest see muudab vee ökosüsteemi talitlust. Eestis on neile soodsaid ilmu väga vähe ja enamasti saavad nad areneda ainult lühikest aega,” manitses ta.

Siiski soovitab terviseamet Saari tiigis mitte ujuda ja eriti jälgida laste sattumist vette. “Kaldal jalutades oleks hea kanda jalanõusid. Pärast suplust on soovitatav ennast pesta puhta vee ja seebiga,” õpetas Liepkalns.

Tänavu on samalaadsete nahaärrituse pärast tulnud teateid Eesti teistestki supluskohtadest. Veelindude rände tõttu on nende parasiidid tõenäoliselt päris laialt levinud ja sellesarnaseid juhtumeid on varasematel aastatel ette tulnud muu hulgas Viljandi, Meelva järves, Võrtsjärves, Rannajärves Suurlahes ja Ähijärves.