Metsa eksinud naist otsiti kui nõela heinakuhjast

Metsaande jahtides on aja- ja suunataju varmad kaduma. Jama on majas, kui ärkate ja märkate, et ümbrus on tundmatu. Sihitult ekseldes muutub mets vaid võõramaks ja tasahilju hiilib hinge hirm: kas leian kodutee? Korjatud seened või marjad ei tundugi enam väärt saagina.