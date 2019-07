​Kopsakas kapsel oli suletud 27. jaanuaril 1983. aastal. Ajakapsleid on hoonete nurgakividesse ikka pandud, kuid nii suur leid rabas kohalviibinuid jalust. Kollane kapsel on umbes meeter pikk ja kaalub nii palju, et üksinda seda hoida on paras katsumus.