Pärnus on iga viies töötaja passiivne suitsetaja

Tööportaali CVKeskus.ee korraldatud uuringust selgub, et tubakasuitsuga puutub Eestis sageli (vähemalt paar korda nädalas) kokku 35 protsenti töötajaist. 17 protsenti töökohal tubakavinega kokkupuutujaist suitsetavad ise samuti ja 18 protsenti on passiivsed suitsetajad, kes peavad tubakasuitsu pidevalt taluma tossutavate kolleegide tõttu.

Pärnus on passiivsete suitsetajate hulk suuremgi kui Tallinnas ja Tartus.

“Tallinna, Tartu ja Pärnu võrdluses tuleb Pärnus töötajatel enim kolleegide tõttu tubakasuitsu taluda. Nimelt leidis iga viies Pärnu vastanu (20 protsenti), et puutub tubakasuitsuga regulaarselt kokku suitsetavate kolleegide tõttu. Tallinnas oli see näitaja 18 ja Tartus 17 protsenti,” märkis uuringu tellinud ettevõtte turundusjuht Henry Auväärt.

Enim leidub passiivseid suitsetajaid tööstuses ja tootmises (23 protsenti vastanuist), klienditeeninduses ning mehaanika- ja tehnikasektoris – mõlemas 21 protsenti. Kõige vähem on passiivseid suitsetajaid infotehnoloogia sektoris, kus kolleegide tõttu puutub alatasa tubakasuitsuga kokku seitse protsenti vastanutest.

Samuti toob uuring esile väga suure erinevuse meeste ja naiste vahel. Nimelt viibib pea iga teine mees (46 protsenti) sageli tubakasuitsu keskel. Naiste konkreetne näitaja on tunduvalt madalam: 27 protsenti. Erinevused statistikas tulenevad sellest, et meeste seas on kaks korda enam neid, kes ise tööl suitsetavad.