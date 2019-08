Politsei tõestas: üheski poes ei tuvastatud suitsuhimulise alaealise vanust

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo selgitas, et kontrollostudele kaasati 17aastane noor. „Palusime noorel politseiniku järelevalve all osta neljast kauplusest tubakatooteid ja paraku kõigis neis talle sigarette ka müüdi,“ ütles Uibo.

Uibo jutu järgi on politsei samalaadseid kontrolloste korraldanud varemgi ja needki on näidanud, et müüjad ei kontrolli alati dokumenti hoolega ega veendu ostja täisealisuses.

“Kahtlemata on see teema, millele kauplused peavad tähelepanu pöörama. Kontrolltehingu eesmärk ongi välja selgitada, miks rikkumine toime pandi, ja jõuda selleni, et sõltuvusaine edaspidi nooreni ei jõuaks,“ lausus Uibo.