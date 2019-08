Kilingi-Nõmmes jätab muusikakool senise maja

Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktori Erli Aasametsa jutu järgi on koolimaja ehitatud 660 õpilasele, kuid neid on poole vähem ehk 330 ja see võimaldaski teha põhjendatud vangerduse.

“Valla mastaabis peame põhjalikult läbi mõtlema, millised köetavad ruut- ja kuupmeetrid on meile vajalikud ja missugused on optimaalsed lahendused,” arutles Aasamets, kes haridusjuhina on Saarde vallavalitsuse liige. “Muusikakooli maja on oma hõngu ja traditsioonidega, aga see on siiski korterelamu, mida tualettidest ahjudeni remontida oleks väga kulukas. Samal ajal on meil seitse aastat tagasi renoveeritud algklasside maja kooli tarbeks juba välja ehitatud.”