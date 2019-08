Pärnu peibutab Riiga üles seatud kiikedega lätlasi suvepealinna puhkama

Lõunanaabrite pealinna parki riputatud kiiged on osa Läti turule suunatud turunduskampaaniast, mille eesmärk on meelitada lätlasi madalhooajal Pärnusse puhkama tulema. Seepärast kannavad käsitsi maalitud puidust kiiged lätikeelset sõnumit “Pärnu asub kohe ümber nurga”.

Kiikede asukohaks valitud Kronvalda park on riialaste seas populaarne puhkeala, kus veedab aega palju lastega peresid. Esimesed kiiged pandi parki üles eile ja need leidsid kohe aktiivset kasutust.

Kiiged valmistas osaühing Vaas ja Vaas. Kiiged on Kronvalda pargis üleval novembrini. Laiem Pärnut kui sihtkohta reklaamiv turunduskampaania stardib oktoobris. Selleks ajaks valmib Kronvalda pargi kiikedest video, mille juhtmõte on: “Pärnu asub kohe ümber nurga, anna hoogu juurde ja oledki kohal!” Lätis tehtava turunduskampaania eelarve on ligemale 45 000 eurot.