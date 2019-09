Kõmsi noored leidsid oma toa

Mikk Pikkmetsa jutu järgi on see vallas kolmas noortetuba, ülejäänud asuvad Varblas ja Lõpel ning vallakeskuses Lihulas tegutseb Lääneranna noortekeskus. Kingitust “Eesti mängu” üle andes möönis vallavanem, et Kõmsi noortetuba on suurepärane näide, kuidas eri projektide ja valla toel on tehtud midagi valmis, aga eelkõige peavad olema eestvedajad.