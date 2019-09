Pärnu alustab Riias aktiivset turunduskampaaniat

„Riia on Pärnule väga atraktiivne ja suur sihtturg. Kui Tallinnas, mis on meile samuti väga tähtis, on elanikke 440 000, siis Riias elab 724 000 inimest. Seega on Riia turg tervelt 60 protsenti suurem kui Eesti pealinn. Oluline on ka Riia lähedus Pärnule: Tallinnast sõidab Pärnu kaks tundi, ent Riiast 2,5 tundi ehk kõigest pool tundi kauem,“ selgitas Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend.