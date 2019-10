Tööinspektsioon kutsub filmiseminarile arutlema välismaal töötamise üle

Filmipärastlõuna on tasuta, ent vajalik on eelregistreerimine. Täpsemat teavet leiab tööinspektsiooni veebilehelt.

“Me räägime tänapäeva ühiskonnas palju märkamisest, pöörates tähelepanu eri probleemidele ja abivajajatele. Inimkaubandus üldiselt, sealhulgas tööalane ja seksuaalne ekspluateerimine, ei ole meie ühiskonna nähtamatu osa, vaid kahjuks tänapäeva reaalsus,” ütles sotsiaalkindlustusameti inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg. “Need, kes otsustavad oma lugu jagada, on imetlusväärsed ning see annab teistele võimaluse mõtiskleda ja mõista, märgata.”

Tänavu on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud 31 välismaalasest kannatanut, peamiselt seksuaalse ärakasutamise ohvrit. Ühtlasi märkis amet, et praeguse seisuga on Eestist saanud inimkaubanduse sihtriik. Üha jõudsamalt suureneb tegevus tööturul, eelkõige ehitus-, tööstus- ja puhastusteeninduse sektoris. Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinil 660 7320 on sel aastal helistanud 466 inimest, kellest 76 puhul on olnud tööalase ärakasutamise kahtlus.