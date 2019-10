Tammsaare puiestee villad on oma ajastu puitarhitektuuri silmapaistvad näited. Paljud nendest kunagistest ühepereelamutest on ehitatud ümber kortermajaks.

Levinud on mõtlemine, et suur osa Pärnu ranna rajooni uhketest ajastuhõngulistest villadest kuulub rahakatele välismaalastele. Pärnu Postimees kammis läbi kinnistusraamatut ja rääkis kohalike asjatundjatega, et saada teada, kes on selle hinnalise piirkonna peremehed-perenaised.