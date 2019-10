Kell 18.29 teatati häirekeskusele, et Tihemetsa alevikus Asuvere teel on korrusmaja trepikoda suitsu täis ja inimesed ei pääse korterist välja. Selgus, et alumise korruse korteris tehti pliidi alla tuli ja see hakkas suitsu sisse ajama. Päästjad ventileerisid korteri ja trepikoja ning kiirabi vaatas ühe inimese üle.