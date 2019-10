Pärnu muuseum tähistab maakondlikku keelepäeva

Eesti keeleteadlase Karl Pajusalu sõnavõtu teema on “Eesti põliskeeled ja Pärnumaa keeleline kujunemine”.

Sündmus on pühendatud eesti keele aastale, milleks 2019. aasta on kuulutatud. Tänavu möödub 100 aastat eesti keele mainimisest riigikeelena. Et meie emakeelt väärtustada ja hoida, tähistatakse keeleaastat arvukate sündmuste ja tegevusega.