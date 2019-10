Tellijale

Tori vallavanema Lauri Luuri hinnangul on tegu Pärnumaa omavalitsuste lähiajaloo sotsiaalselt kõige keerukama objektiga. “Ettevalmistusperiood on selle võrra keerukam, et osalisi on palju. Uue maja ehitamine oleks lihtne, aga praegu peame kolima maja tühjaks, ehitama uue valmis ja siis kolima elanikud tagasi sisse,” selgitas Luur. Ta täpsustas, et see nõuab kõikide elanikega eraldi suhtlust, asenduspindade leidmist ja inimeste eripäradega arvestamist.