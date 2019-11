Jahimeeste liit täidab unistust moodsast laskekeskusest

Laskmisala hõlmav on alles eelprojekti staatuses, kuid seegi on Pärnumaa jahimeeste liidu tegevjuhi Eero Nõmme sõnutsi plaanis lähikuul lõpetada. Mullu suvel avaldas Nõmm, et 2019. aastal võiksid alata ehitustööd ja lasketiir valmida 2020. aastal. Need kuupäevad on nüüd natuke nihkunud. Ehitus jääb tulevasse aastasse.

Projekt läheb hinnanguliselt maksma poolteist kuni kaks miljonit eurot. “Me ei suuda tervet lasketiiru oma rahaga muidugi välja ehitada, kindlasti on vaja abi. Aga praegu on raha olemas, et ehitada maja ja mingi osa lasketiirust. Nii et, fakt on see, et me siit (praegusest jahimeeste seltsi hoonest, A. K.) ära kolime,” rääkis Nõmm. Pärnu linnavalitsus eraldas lasketiiru rajamiseks 300 000 eurot.