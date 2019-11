Tellijale

Lääneranna valla avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke sõnutsi võetakse tänavu kasutusele kaunistusi, mis on soetatud varem. “Käesoleva aasta jõulukaunistuste hind on null eurot,” lausus Kukk, lisades, et ehteid hakatakse paika sättima selle kuu lõpus. “Meeleoluvalgustus paigaldatakse tänavavalgustuspostidele eeskätt Lihula linna, samuti ehitakse jõulu­tuledega kuused muudes suuremates asulates.”