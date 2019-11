Kohaliku stuudio arvutimäng jõuab täna mängijate ette

Gamecan on peamiselt Pärnus tegutsev mängustuudio, mille rahvusvaheline meeskond töötab Eestis, Suurbritannias, Rumeenias, Türgis ja Brasiilias. Gamecan sai alguse 2015. aastal, kui praegune tegevjuht Marten Palu lõi ettevõtte. Tema juhtimisel asuti arendama varasemast põnevamat tulistamismängu.

2016. aastal sai Gamecan Fundwise’i kaudu rahastuse, peale mida hakati rohkem keskenduma mängu visuaalidele ja meeskonnale. Samal aastal proovis firma saada rahatuge Kickstarteri kaudu, kahjuks edutult, kuid see andis firmale arenguteel väärt õppetunni.

“Overstep” on kiireloomuline kolmanda isiku vaates tasuta mitmik- ja tulistamismäng, mille tegijad on ainest ammutatud vana kooli ekstreemspordimängudest. Mäng pakub ka mängusiseseid oste, mis on peamiselt välimuspõhised, kuid kellelegi mängus eeliseid ei anna.