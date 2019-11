Sindi laululava lammutatakse

1980. ja 1990. aastatel oli laululava igati esinduslik kontserdipaik. Kohalikele on vahest kõige enam meelde jäänud sealsed jaanipäevad. Nüüd on natuke Sydney ooperiteatrit meenutav ehitis kõike muud kui esinduslik. Laululava asub kõrvalises kohas ja on seetõttu olnud vandaalitsejate sihtmärk. Nii ajahamba kui lõhkujate tõttu on rajatise konstruktsioon muutunud varisemisohtlikuks ja valla hinnangul on kõige mõistlikum see lammutada.