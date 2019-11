Tellijale

Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialisti Annika Urbeli sõnade kohaselt on vallas praegu kuus treenerikutsega inimest, kelle treeningutel osaleb umbes 70 last. Peale nende töötavad treenerid, kellel puudub vastav kutse ja kelle juhendatud spordiringides käib veel ligikaudu 100 last.