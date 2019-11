Maakonnad rõhuvad Rail Balticul kohalikele peatustele

Kolme maakonna omavalitsuste liitude juhid taotlesid, et riik planeeriks raha regionaalrongiliiklust korraldavale haldusfirmale liikluse käitamise korraldamise, veeremi soetamise ja selle hooldamise tarvis arvestusega, et RB kasutuselevõtul käivitub kohe piirkondlik rongiühenduski.

Planeeringute järelevalve nõunik Tiiu Pärn tuletas konverentsil osalejatele meelde, et esialgu ei olnud RB kohalikke peatusi üldse ette nähtud. Pikapeale jõudis kohale arusaam, et kiirel raudteel saab aeglasemaltki sõita. Nii on Harjumaale kavandatud peale Ülemiste rahvusvahelise peatuse Assaku, Luige, Saku ja Kurtna kohalik peatus, Raplamaal peatuks kiirrong Kohilas, Raplas ja Järvakandis ning Pärnumaal peale rahvusvahelise peatuse Pärnus Kaismal, Tootsis, Kilksamal, Surju piirkonnas ja Häädemeestel.