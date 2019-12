Galerii: Tõnu Endrekson hakkas Pärnu zontade kontserdi patrooniks

Tellijale

“Klubi koosolekutel arutasime, et meie heategevuskontserdil võiks olla patroon, kelle toel saaksime ettevõtmisele tuntust ja hoida probleemi päevakorral. Toetame kontserdi tuluga nende laste huvitegevust, kes kogevad peresisest vägivalda,” rääkis Zonta Pärnu klubi president Berit Köösel. “Kui laps saab tegelda spordi, muusika, tantsuga – sellega, mis talle rõõmu ja rahuldust pakub, on see teraapia, mis aitab tema katkist hinge terveks ravida.”