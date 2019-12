Vahtra suurfarm pürib aasta betoonehitiseks

Saarde vallas Viisireiu külas valminud Vahtra suurfarm on Pärnu maakonnast ainus rajatis, mis 15 ehitise hulgas osaleb konkursil “Aasta betoonehitis 2019”. See teadmine on seda märkimisväärsem, et kandidaatide seas püüdleb tiitlile 11 Tallinna ja kaks Harjumaa ehitist ja üks Tartu hoone.