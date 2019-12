Tellijale

“Minu arust on Eesti riik maailma ilusaim riik,” kõneles prefekt. “Ma muidugi ei ole erapooletu ja ega ma teisiti öelda saakski. Mul on väga hea meel, et ka teie olete nüüdsest Eesti riigi seaduslikud kodanikud. Hoidke oma kodakondsust, austage Eestit ja pidage alati meeles, et turvaline elukeskkond algab meist kõigist endist.”