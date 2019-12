Lehelugejad tunnevad Pärnu ilutulestiku ärajätmise üle heameelt

60 protsenti vastanutest leidis, et see on väga hea, raha jääb kulutamata, 27 protsendil on kahju, sest ilutulestik on aastavahetuse lahutamatu osa. 13 protsenti vastas: “Mul ükskõik, niikuinii pole sel ajal Pärnus”.

Digilehe küsitluses osales üle 1200 inimese.

Linnavalitsuse teatel kohaselt ei korralda nad sel aastavahetusel ilutulestikku, kuna peavad linnaruumi kaunistamist kaheksa minutit kestvast tulevärgist tähtsamaks.

“Oleme arutanud, kas tuhandete eurode taevasse laskmisele oleks alternatiivi, ja leidnud, et pigem panustaks linna kaunistamisele rohkemate valguskaunistustega, mis on tunduvalt püsivam. Samuti on ilutulestikust loobumine keskkonnasõbralikum ja ohutum. Me pole küll Pärnumaal esimene omavalitsus, kes ilutulestikust loobub, kuid soovime oma otsusega näidata head eeskuju,” rääkis linnapea Romek Kosenkranius.