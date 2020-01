Kümme protsenti mullu kogutud geeniproovidest kuulub pärnumaalastele

Tartu ülikooli Eesti geenivaramu kommunikatsioonijuhi Annely Alliku sõnutsi koguti Pärnu haiglas 510 vereproovi ja Port Arturi apteegis 4446 vereproovi. Synlabi Pärnu verevõtupunktis kogutud proovide üle maakonna kohta eraldi arvet ei peetud, kuid varasemate tulemuste põhjal on neid Alliku hinnnagul umbes 300.

Järgmises etapis on kavas lõimida geeniandmed üldmeditsiini osaks, et anda inimestele tagasisidet personaalsete geneetiliste riskide kohta. See võimaldab arstil ravimi väljakirjutamisel saada teavat konkreetse ravimi ja patsiendi geeniinfo koosmõju kohta, et määrata abivajajale sobivaim ravim.

Sidumaks geeniandmed tervise infosüsteemiga, kulub aastatel 2019–2022 Euroopa regionaalarengufondist viis miljonit eurot.

Samuti on plaanis hakata geeniinfo abil määrama näiteks teise tüübi diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste ja mõne pahaloomulise kasvaja riski. Ikka selleks, et aidata arstil teha paremaid raviotsuseid ja nõustada patsienti terviseprobleemide ennetamisel. Samuti on kavas koolitada tervishoiutöötajaid. “Esimesed arendused saavad prognoosi kohaselt valmis 2022. aastaks,” märkis Allik.

Alliku sõnutsi on 2015. aastast alustatud mitme teadusprojektiga, mille käigus on umbes 3000 inimesel olnud võimalus tutvuda oma personaalse riskiraportiga. “Eesti on olnud personaalmeditsiinis maailma üks juhtriike,” teatas ta.

Läinud aastal koguti Pärnumaalt üle 8000 proovi. Kokku on TÜ Eesti geenivaramu biopangaga liitunud üle 200 000 eestimaalase ehk ligemale 20 protsenti täisealistest elanikest. Andmeid on kogutud 2002. aastast alates, 150 000 geenidoonorit liitus 2018. ja 2019. aastal.