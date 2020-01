Kihnu Kultuuriruumi juhatab Marju Vesik

Tellijale

“Minu töö sihtasutuse juhatajana sai tehtud ja asjad, mida oskasin või algatasin, said nooremale põlvkonnale edasi antud,” märkis talukoha järgi Uiõ-Matu Mare. “Metsamaa talu on valmis ehitatud, tuletorn renoveerimise järel külastajatele avatud, pärimuskool läheb valla haldusalasse ning traditsioonilistena jätkuvad kunsti-, pilli- ja kudumislaager, Kihnu mere pidu, viiulifestival. Nii et nüüd, pärast 16 aastat, võtsin aja maha.”