Lääneranna vald nimetas esimesed teenetemärgi saajad

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eestvedaja Getreu sõnade kohaselt valmistab tunnustus rõõmu. “See tähendab mulle väga palju. Kui sinu tegemisi oma kodukandis märgatakse, on väga soe tunne,” tõdes ta. 30 aastat treeneriametit pidanud mees lubas teha 80-le oma trennide lapsele vapimärgi pälvimise puhul suure kommipäeva.

“See on tunnustus ka minu lastele, sest ilma nendeta ei oleks mul sellist tööd,” ütles valla vapimärgi kavaler. “Mina saan rõõmustada, et väikeses maakohas tahavad lapsed sporti teha, eriti nutiajastul, kui räägitakse, et lapsi tuleb ekraanide tagant ära meelitada. Minu trennides käivad lapsed rõõmuga. Mõni käib mitmeski ja vahel tuleb isegi pidurit tõmmata.”