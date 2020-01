Metskitsi hukub teedel aina rohkem

Eesti jahimeeste seltsi (EJS) statistika näitab, et eelmisel aastal juhtus metskitsedega rekordarv liiklusõnnetusi. Fikseeriti 4885 õnnetust, mis on kümme protsenti enam kui eelneval aastal. Pärnumaalgi on õnnetuste arv kasvanud: viie aasta taguseid numbreid vaadates selgub, et õnnetuste hulk on kolmekordistunud.