Päästeamet kutsub vallajuhid tormiseminarile

Tänavune konverents on suunatud eelkõige kohalike omavalitsuste juhtidele ja elanikkonnakaitsega tegelevatele ametnikele. Kuna omavalitsuse suurim vara on inimene ning uuringutest selgub, et vaid 15 protsenti Eesti elanikest on hinnanud oma valmisolekut kriisiks piisavaks, on oluline veelkord olulised teemad üle käia ja leida ühiselt võimalused kuidas elanikkonna teadlikkuse ja valmisoleku taset parendada.