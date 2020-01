Terviseamet soovitab uue koroonaviiruse tõttu reisiplaanid üle vaadata

„On selge, et tänapäeva reisilembene maailm aitab viirustelgi kiiremini ühest riigist teise levida. Seega oli koroonaviiruse jõudmine Euroopasse oodatav,“ ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai pressiteate vahendusel.

Kadai sõnul on lähiajal tõenäoline 2019-nCOV üksikjuhtumite avastamine veel mitmes riigis. Euroopa riikide nakkushaiguste seiresüsteem on aga heal tasemel ja haiguse laialdase leviku tõenäosus meie Vanas Maailmas madal.

Praeguseks on laboratoorselt kinnitatud 1350 haigusjuhtu ja Hiinas on surnud 41 inimest.

Uut tüüpi koroonaviiruse üksikjuhtumeid on avastatud Jaapanis, Hong Kongis, Macaus, Lõuna-Koreas, Singapuris, Vietnamis, Nepalis, Malaisias, Prantsusmaal, Ühendriikides ja Austraalias. Enamiku juhtumite puhul on haigestunu vahetult olnud Hiinas. Haiguse levik inimeselt inimesele on leidnud kinnitust ja Euroopa riikidel soovitatakse haiguse leviku tõkestamiseks võtta kasutusele kõik nakkuste ennetuse meetmed.