Uuendusmeelne idufirma Pagerr soovib säästa 200 000 puud sel aastal

Eestis läheb iga päev raisku umbes 50 tonni paberit, sest trükikodadel polnud trükipoognatel olevatele vabadele aladele õigel hetkel midagi printida. Eesti noored on võtnud südameasjaks see raiskamine peatada ja on loonud trükiteenuste platvormi Pagerr.