Tellijale

340-leheküljeline teos on kahes osas. Esimesse on koondatud Mihkelsoni retrospektiiv artiklitest, mis ta on 25 aasta jooksul kirjutanud Postimehe ajakirjaniku ja poliitikuna. “Mul idanes pikka aega idee kirjutada lahti, kus Eesti asub maailmas, mis ja miks meie ümber toimub. 100 aastat vabariiki oli hea põhjendus idee teoks teha. Artiklid valisin põhimõttel, et need pidid omas ajas midagi tähendama ja mõni on otseste siiretega tänapäeva,” rääkis Mihkelson.