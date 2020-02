Tuudil ähvardab töötuks jäämine ligemale pooltsada naist

Sereeter pakendab Norra päritolu Orkla kontserni tarvis esmaabikaupa, kuid skandinaavlased on otsustanud järk-järgult lõpetada selle teenuse Eestist tellimise ja viia pakendamine üle Poola.

“Koondamisotsus ei pärine Sereetri juhtkonnalt, vaid on Orkla strateegiline otsus. Kuna me oleme siin pakendanud esmaabikaupa 23 aastat ja nemad otsustasid, et viivad kogu esmaabi pakendamise Poola, peame olude sunnil inimesed koondama, kuna meil ei ole mitte midagi muud neile pakkuda,” teatas tehase juht.