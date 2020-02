Apteegireformi jõustumine on endiselt lahtine ja lõplik selgus peaks saabuma järgmise nädala keskpaigaks, mil hääletusele lähevad viimased kolm reformi puudutavat eelnõud. Kui aga neist ükski ei lähe läbi, on šanss, et Lihula, Paikuse, Uulu ja Surju jäävad 1. aprillist rohupoeta.