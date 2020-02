Tellijale

"Tammiste on kasvanud pea sama suureks kui Sauga, kuid sotsiaalne taristu on üsna tagasihoidlik. Tänase otsusega pani volikogu alguse nii Tammiste algkooli kui ka kogukonnakeskuse rajamiseks,” ütles Tori vallavanem Lauri Luur. Lisades, et kool peaks valmima 2023. aastal.